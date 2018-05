Xiaomi arriva nei negozi di Tre Italia grazie ad un accordo stilato dalla società

Non si ferma la strategia espansionistica di Xiaomi. La compagnia cinese, infatti, non sembra essere solo intenzionata a puntare sull'Italia, ma in generale su tutta Europa. A conferma di ciò arriva la notizia dell'accordo stilato con CK Hutchinson, la holding che controlla il 50 per cento dell'operatore telefonico Wind Tre.

Come riportato da Reuters, alla luce dell'accordo stilato tra le due parti, saranno disponibili nei negozi Wind Tre di Austria, Danimarca, Hong Kong, Irlanda, Italia, Svezia e Regno Unito i dispositivi a marchio Xiaomi.

Tuttavia, l'agenzia di stampa internazionale non precisa se la partnership si limiterà ai soli smartphone o se andrà ad abbracciare anche gli altri dispositivi Xiaomi. La compagnia infatti produce una vasta gamma di devices, tra cui anche gli indossabili.

A questo punto resta da capire anche che tipo di offerte proporrà l'operatore telefonico italiano ai propri utenti: nel momento in cui vi stiamo scrivendo, infatti, sul sito web ufficiale di Wind Tre ancora non è stato aggiunto nessuno smartphone targato Xiaomi, ma un aggiornamento dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni.

L'espansione del marchio Xiaomi attraverso un operatore telefonico molto importante come Wind Tre, però, non può che far sorridere gli utenti, che avranno a disposizione un'ampia scelta al momento dell'acquisto.