Xiaomi, arriva Redmi 9T in Italia: già in offerta su Amazon al 17% in meno

In seguito all'annuncio avvenuto a inizio gennaio 2021, è finalmente arrivato il momento dell'arrivo in Italia dello smartphone Redmi 9T (da non confondere con Redmi Note 9T 5G). Infatti, il dispositivo è approdato, a sorpresa, su Amazon e sul sito Web ufficiale di Xiaomi.

Partendo dalla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, quest'ultima ha messo ben in evidenza l'arrivo dello smartphone nella sezione delle offerte, pubblicando una pagina promozionale dedicata al dispositivo. Da quest'ultima apprendiamo che Redmi 9T, che ricordiamo dispone anche del chip NFC, viene venduto a 149 euro tramite rivenditori nella sua variante da 4/64GB. Si tratta di un'offerta che terminerà tra qualche giorno, in quanto, stando al sito Web ufficiale di Amazon, in genere il costo del dispositivo sarebbe pari a 179,99 euro. Insomma, siamo dinanzi a uno sconto del 17%. Le colorazioni disponibili sono quelle Blu Crepuscolo, Grigio Carbonio e Arancione.

Tra l'altro, c'è anche il modello da 4/128GB in offerta. Infatti, i rivenditori di Amazon Italia propongono quest'ultimo a 179 euro. Le colorazioni in questo caso sono Verde Oceano, Blue Crepuscolo e Carbon Gray. Stando a quanto si può leggere nella succitata pagina promozionale di Amazon Italia, al termine dell'offerta, che durerà per qualche giorno, il prezzo salirà a 199,99 euro. Ci troviamo dunque dinanzi a uno sconto del 10%.

Per il resto, lo smartphone ha fatto capolino anche sul portale ufficiale di Xiaomi, anche se al momento in cui scriviamo è possibile solamente premere sul pulsante "AVVISAMI". In ogni caso, i prezzi indicati sono 199,90 euro per il modello da 4/64GB e 229,90 euro per la variante da 4/128GB. Le colorazioni disponibili sono Carbon Gray, Ocean Green, Sunrise Orange e Twilight Blue. Potete approfondire ulteriormente lo smartphone coinvolto mediante l'apposito sito Web ufficiale.