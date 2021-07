Xiaomi, arrivano i nuovi prodotti AIoT: ecco il nuovo Mi Router AX9000 e il monitor Mi 2K

Dopo aver accolto con entusiasmo la splendida iniziativa della foresta Xiaomi, che rinnova l'impegno del brand nell'ecosostenibilità, Xiaomi ha presentato ufficialmente una serie di nuovi interessanti prodotti.

A partire dal nuovo Mi Router AX9000, "progettato per soddisfare i bisogni della casa del futuro iperconnessa, e per fungere da hub per l'intrattenimento digitale degli utenti, il Mi Router AX9000 appena rilasciato è il primo router Tri-Band WI-FI 6 di Xiaomi dotato di un processore Qualcomm® Hexa-core. Con una banda 4GHZ e due bande 5GHZ, questo prodotto di punta è in grado di fornire esperienze di gioco senza interruzioni anche quando ci sono più dispositivi smart collegati contemporaneamente".

Rimanendo in ambito gaming, non poteva mancare il nuovo splendido Mi 2K Gaming Monitor da 27 pollici, dispositivo votato all'equilibrio e pronto a "soddisfare le esigenze di tutti i gamer. Il nuovissimo Mi 2K Gaming Monitor 27" di Xiaomi mostra ogni dettaglio in modo nitido su uno schermo QHD 2560 x 1440 e con una frequenza di aggiornamento di 165Hz super fluida che immerge totalmente i giocatori nel gioco, offrendo loro anche un vantaggio competitivo. Mi 2K Gaming Monitor da 27" supporta anche VESA Display 400 e il 95% della gamma di colori DCI-P3, per un display luminoso e vibrante in grado di proiettare una grafica di gioco mozzafiato e anche contenuti video di livello professionale".

Un lancio particolarmente eterogeneo, che ospita anche il nuovo Mi Electric Scooter 3, con chiusura migliorata a tre fasi, velocità massima di 25Km/h e un motore da 600W di potenza massima, dotato inoltre di nuovi sistemi di sicurezza come l'E-ABS. Spazio anche a una nuova friggitrice ad aria, la Mi Smart Air Fryer 3.5L, per una cucina semplice e sana, compatibile con l'app Mi Home per la cottura programmata.

Infine, non potevano mancare le Redmi Buds 3 Pro, presto disponibili in Italia al prezzo consigliato di 69,90 Euro, "perfetti per l'intrattenimento e per rimanere collegati anche on the road. Offrono un'esperienza sonora coinvolgente con le modalità ANC ibrida e Trasparenza 6 , e supportano anche Bluetooth 5.2 per la connettività dual-device stabile, così che gli utenti possano passare facilmente dalla visione di un video sul PC a una chiamata sullo smartphone, il tutto senza dover ricollegare i dispositivi al device corrispondente. Quando gli utenti sono in movimento, Redmi Buds 3 Pro offre fino a 6 ore di utilizzo con una sola ricarica, o raggiungono fino a 28 ore di riproduzione totale quando caricati all'interno della custodia. In soli 10 minuti di carica all'interno della custodia, gli utenti possono godere di 3 ore di riproduzione musicale 7 . Redmi Buds 3 Pro supportano anche la ricarica wireless, permettendo agli utenti di vivere una vera vita smart senza fili di troppo".