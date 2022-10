Xiaomi, è arrivato l'Autumn Sale Round 2: Redmi Smart Band Pro in omaggio

Ora che è terminato il primo Autumn Sale Round di Xiaomi, è giunta l'ora di approfondire la seconda "puntata" dell'iniziativa promozionale. In determinati contesti c'è in omaggio Redmi Smart Band Pro.

Infatti, come si può leggere sul portale ufficiale di Xiaomi, si può ottenere questo dispositivo effettuando ordini superiori a 400 euro (esclusi i Bundle). Inoltre, si possono aggiungere 19,99 euro per avere anche Mi 65W Fast Charger GaN e Mi LED Desk Lamp 1S, mentre aggiungendo 39,99 euro si può portare a casa Mi Portable Photo Printer. 199,99 euro consentono invece di ottenere Mi Robot Vacuum-Mop P.

Insomma, sono attive molte possibilità nel contesto dell'Autumn Sale Round 2, che rimarrà attivo fino al 9 ottobre 2022. Non mancano in ogni caso anche promozioni "classiche", considerando ad esempio che Redmi Note 11 da 4/64GB viene ora proposto a 159,90 euro (al posto di 229,90 euro). C'è poi Redmi Note 11S da 6/64GB a 209,90 euro (anziché 279,90 euro).

Si fa inoltre notare lo sconto su Xiaomi 11T da 8/256GB, adesso venduto a 379,90 euro (al posto di 599,90 euro), così come per qualcuno potrebbe risultare potenzialmente interessante approfondire l'offerta su POCO X4 Pro 5G da 8/256GB a 309,90 euro (anziché 349,90 euro). Potreste insomma voler consultare il sito Web di Xiaomi in questo periodo.