Xiaomi, in arrivo in Italia la Redmi Note 11 Series: lancio il 26 Gennaio 2022

Le indiscrezioni che puntavano ad un lancio imminente in Europa per Xiaomi Redmi Note 11 trovano conferma, seppur a qualche mese di ritardo dal reveal ufficiale in Cina. Xiaomi, attraverso i propri profili ufficiali social, ha infatti annunciato la data di lancio ufficiale in Italia della lineup di smartphone.

Il colosso cinese ha infatti annunciato che il prossimo 26 Gennaio 2022 a partire dalle ore 13 terrà un evento di lancio italiano per far conoscere al pubblico del nostro paese la Redmi Note 11 Series. Gli utenti avranno la possibilità di seguire la presentazione sui canali ufficiali di Xiaomi su Facebook, YouTube, Twitter e simili.

Resta da capire che tipo di prezzi saranno imposti ai tre smartphone, che sono stati presentati in Cina lo scorso Ottobre.

La serie Redmi Note 11 di Xiaomi è composta dal Redmi Note 11, che rappresenta il modello base con pannello LED da 6,6 pollici FHD+ e processore Dimensity 810, il Redmi Note 11 Pro con schermo OLED da 6,67 pollici Full HD+ da 120Hz e lente principale da 109 megapixel, ed il Redi Note 11 Pro Plus che fa della doppia batteria da 2.250 mAh (per un totale di 4.500 mAh) il suo punto forte.

Non è chiaro se durante l'evento sarà annunciato anche l'arrivo in Italia di Redmi Watch 2 o meno.