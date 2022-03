Xiaomi, in arrivo le prime smartband con schermo arrotolabile? Spunta un brevetto

Mentre già si parla dell'imminente arrivo di Xiaomi Mi Band 7, pare che il colosso di Pechino sia al lavoro su diverse novità tecnologiche per le sue prossime smartband e i suoi prossimi smartwatch. Stando a quanto emerge da un brevetto, infatti, Xiaomi starebbe lavorando su un display arrotolabile per i propri fitness tracker.

Xiaomi, infatti, sembra essere alla ricerca di un modo per garantire più spazio al display delle sue smartband e dei suoi smartwatch senza per questo colpire il design ergonomico e la comodità dei device. Nello specifico, il produttore cinese crede che gli schermi flessibili saranno il futuro dei fitness tracker e delle smartband, e per questo starebbe ideando nuovi design per i propri device, basati proprio sull'utilizzo di schermi flessibili.

La scoperta, effettuata dal portale GizmoChina, è stata fatta scandagliando il database di un istituto di brevetti cinese, ed è stata corredata da diverse immagini pubblicate da Xiaomi in allegato al proprio brevetto. Il design registrato dall'azienda è dunque quello di una fascia da polso con schermo curvo, arrotolabile e flessibile che copre buona parte del device. Potete dare un'occhiata al design del dispositivo nell'immagine in calce o aprendo il link citato tra le fonti di questa notizia.

Stando al brevetto, Xiaomi definisce il device "Smart Bracelet", o "Braccialetto Smart", categorizzandolo ovviamente come dispositivo indossabile. Il brevetto sottolinea anche che il design ricercato da Xiaomi serve per garantire quanto più spazio possibile allo schermo e, al contempo, l'ergonomia del dispositivo durante le sessioni di allenamento.

Al momento, l'unico device simile a quello brevettato da Xiaomi ed esistente sul mercato è il Nubia Watch 2020, rilasciato da Nubia due anni fa e che presenta uno schermo flessibile pensato per coprire tutta la parte superiore del polso dell'utente. Tuttavia, il device è uno smartwatch, e non un fitness tracker vero e proprio. Le aspettative sui nuovi smartband di Xiaomi, comunque, rimangono alle stelle, specie dopo che Xiaomi Mi Band 6 ha ricevuto un Everyeye Award come miglior smartband del 2021.