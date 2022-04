Xiaomi, in arrivo uno smartphone con due schermi staccabili? Emerge un brevetto

A inizio aprile abbiamo scoperto che Xiaomi sta lavorando a MIX Fold, il suo primo smartphone con un display pieghevole a 360°. Tuttavia, pare che l'azienda abbia in cantiere progetti persino più rivoluzionari, che passerebbero per uno smartphone foldable con schermo "staccabile" brevettato nelle scorse ore.

Il brevetto, riportato da GizmoChina e registrato presso un ente cinese, spiega che l'azienda sta pensando ad un telefono dotato di uno schermo flessibile che può essere staccato dal resto dello smartphone in modo da modificarne fisicamente le dimensioni in caso di necessità.

Proviamo a spiegarci meglio: il "corpo" dello smartphone, composto da uno schermo e dall'hardware del telefono, presenta una cerniera laterale a cui può essere agganciato un secondo display, che una volta collegato si comporta come un'estensione del primo.

Per di più, questo secondo schermo è pieghevole, perciò può ripiegarsi sopra al display principale con una chiusura a portafoglio del tutto simile a quella di Samsung Galaxy Z Flip 3. In questo modo, lo smartphone può essere utilizzato in diverse configurazioni, spaziando tra uno e due schermi e tra il display aperto e quello chiuso.

La feature più futuristica dello smartphone, però, è che il secondo schermo è utilizzabile anche quando è staccato dal resto del device, cioè quando non è più fisicamente collegato all'hardware del telefono. Ciò sarebbe possibile grazie alla trasmissione in wireless di informazioni tra il display e il resto dello smartphone, ma anche grazie ad un hardware "minimo" montato sul retro del pannello secondario.

Al momento, comunque, non è chiaro se Xiaomi stia lavorando attivamente allo smartphone o se si tratti di un mero concept che verrà eventualmente perseguito nei prossimi anni, quando le tecnologie saranno sufficientemente avanzate da rendere un dispositivo del genere possibile e i prezzi diventeranno abbastanza bassi da renderlo conveniente per il pubblico consumer.