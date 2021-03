Xiaomi, in arrivo il primo smartphone da gaming firmato Redmi?

Dopo la presentazione della gamma di smartphone Redmi Note 10 anche in Italia, gli appassionati tipster del settore hanno riferito qualche dettaglio ulteriore sul primo smartphone da gaming prodotto da Xiaomi per il brand Redmi, presumibilmente in arrivo quest’anno a un prezzo competitivo.

Innanzitutto, bisogna ricordare che l’esistenza di questo dispositivo mobile in particolare è nota grazie a Lu Weibing, Presidente di Xiaomi Group China e General Manager del brand Redmi, il quale recentemente ha spiegato di essere “impaziente di mostrare il nuovo dispositivo”. Da lì, i leakster si sono concentrati sullo scoprire ulteriori informazioni sullo smartphone in questione.

Come riportato da MyDrivers, dunque, si parla di un prodotto dotato di processore MediaTek Dimensity 1200 di punta, schermo OLED – presumibilmente il modello Samsung E4 AMOLED di ultima generazione già visto nella serie Redmi K40 - con un piccolo notch per la fotocamera anteriore ma dalle dimensioni attualmente ignote, batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W per garantire un’ottima autonomia per sessioni di gioco anche prolungate.

Per quanto concerne il prezzo, al momento si parla in particolare di circa 300 Dollari o una cifra simile, così da permettere a un numero sufficientemente elevato di utenti di accedere a uno smartphone incentrato sull’attività di gioco senza spendere troppo.

Ritornando però sulla gamma Redmi Note 10, sul nostro sito potrete trovare la recensione di Redmi Note 10 5G, da noi giudicato come il migliore smartphone 4G venduto a un prezzo inferiore ai 300 Euro.