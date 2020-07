Xiaomi, in arrivo smartphone con singola fotocamera gigante?

Quando si tratta di proporre smartphone innovativi, Xiaomi non scherza. A fine 2019 l’azienda cinese ha presentato il Mi Mix Alpha, un telefono letteralmente tutto schermo dal design estremamente innovativo. Ora invece a quanto pare è la volta di un nuovo modello dotato di una singola fotocamera gigante da 108MP.

Il brevetto depositato da Xiaomi il 19 gennaio 2020 è stato pubblicato oggi, 10 luglio 2020, e subito le testate online particolarmente interessate ai vari nuovi progetti si sono gettate nella sua analisi. In questo caso LetsGoDigital ha provveduto a diffondere maggiormente le immagini del brevetto.

Lo smartphone non ha un vero e proprio nome, ma dalle varie didascalie risulta essere un telefono trasparente posteriormente, 5G-ready e con un’unica fotocamera da 108MP denominata AI Super Camera. A quanto pare però esiste anche un’alternativa più “classica” dove la parte trasparente è tutta nera.

Ancora, il design sembrerebbe essere quello di uno smartphone anche in questo caso con lo “schermo surround”, solo limitato dallo spazio occupato dalla lente gigante. C’è soltanto un pulsante fisico, quello dell’accensione, due microfoni, lo speaker nella parte inferiore e una porta USB-C.

Infine, gli ultimi dettagli sono scritti nel documento del brevetto: si parla di un certo “5G MODEM IVY 650” (che però non esiste), AI Super Camera e “mega sensore da 108MP”.

Essendo un brevetto è molto possibile che questo smartphone non arriverà mai sul mercato, forse potrebbe diventare un modello “test” per qualche prodotto futuro. Xiaomi del resto è ufficialmente riconosciuta come una delle aziende più innovative al mondo.