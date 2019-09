Xiaomi: in arrivo uno smartwatch basato su Wear OS battezzato Mi Watch?

A pochi giorni dalla distribuzione della versione 2.28 dell'app Wear OS da parte di Google, gli sviluppatori nel codice sorgente hanno trovato alcuni riferimenti ad uno smartwatch targato Xiaomi ancora non disponibile sul mercato. In particolare, è apparsa una stringa chiamata "xiaomi_companion_name" con il valore "Mi Wear".

I ragazzi di XDA hanno notato come attualmente il marchio cinese offra agli utenti l'applicazione "Mi Fit" sul Play Store ed "Mi Health" sul proprio app store, mentre non vi è traccia di "Mi Wear".

Analizzando più a fondo il codice, però, è stato scoperto che l'applicazione in questione potrebbe essere una companion app per uno smartwatch ancora non presentato in via ufficiale, battezzato Mi Watch, che potrebbe raggiungere i negozi a breve.

Chiaramente al momento non è possibile confermare che questo sia il nome "ufficiale" del dispositivo, e nemmeno da Xiaomi sono arrivate conferme a riguardo, ma è facile immaginare che la società cinese abbia scelto proprio questo come marchio, dal momento che l'intera gamma di dispositivi include il brand "Mi".

L'ecosistema quindi potrebbe allargarsi ulteriormente, dopo l'arrivo in Europa dei tre TV 4K HDR e l'annuncio di ieri del nuovo Mi 9 Pro, che ha ampliato ulteriormente la fortunata linea di smartphone. Restiamo in attesa delle specifiche tecniche dello smartwatch.