Xiaomi Aspettando Natale 2022: grandi offerte per i regali sotto l'albero

Non ci sono solamente le offerte di Natale di Amazon ad attirare l'attenzione degli appassionati del mondo della tecnologia in questo periodo. Infatti, anche gli stessi brand si stanno adoperando per avviare sconti in vista dei regali. In questo contesto, è stata lanciata l'iniziativa Aspettando Natale 2022 di Xiaomi.

Quest'ultima, che è iniziata nella giornata del 12 dicembre 2022 e proseguirà fino alle ore 09:59 am del 18 dicembre 2022, può consentire di ottenere un risparmio non di poco conto su vari prodotti legati al portfolio dell'azienda. Le categorie di dispositivi coinvolte sono delle più disparate, dato che si va dagli smartphone ai monitor, passando per robot aspirapolvere, spazzolini, smartwatch e altro.

Insomma, la possibilità in termini di scelta non manca e potete approfondire tutte le singole promozioni attive per l'occasione direttamente mediante il portale ufficiale di Xiaomi. Vale la pena notare, però, che l'iniziativa offre in generale uno sconto di 20 euro ogni 250 euro spesi, nonché uno sconto di 30 euro ogni 350 euro spesi. Inoltre, ci sono dei benefici in base alla spesa totale effettuata: ad esempio, gli ordini da più di 200 euro ottengono Mi High-capacity Ink Pen 10-pack Black. Per tutti i dettagli del caso, chiaramente potete fare riferimento al sito Web del brand.

In questa sede abbiamo infatti solamente sfiorato la superficie di quanto disponibile, quindi potreste voler approfondire il tutto di vostro pugno (ricordiamo anche di recente sono stati aperti i preordini per Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition). Per il resto, se siete interessati a restare aggiornati sul mondo delle offerte in generale, potreste voler approfondire il canale Telegram degli sconti.