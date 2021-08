Xiaomi, aspirapolvere per chi ha animali in sconto a meno di 40 euro

Le pulizie sono sempre molto faticose, specialmente quando c'è di mezzo il pelo di un animale domestico. Per rendervi più facile la vita da questo punto di vista, potrebbe dunque interessarvi dare un'occhiata a un'offerta di Xiaomi che propone un aspirapolvere a meno di 40 euro.

Più precisamente, Mi Vacuum Cleaner Mini viene venduto a 39,99 euro sul portale ufficiale di Xiaomi. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del prodotto era di 69,99 euro. In parole povere, lo sconto è pari a 30 euro. Non male, considerando anche il fatto che il prezzo dell'aspirapolvere portatile è già "contenuto" di suo e che il modello viene venduto a 51,99 euro da MediaWorld e 49,99 euro da Amazon Italia. Non siamo invece riusciti a trovare il prodotto sul portale ufficiale di Unieuro.

In ogni caso, per chi non lo sapesse, Mi Vacuum Cleaner Mini è un aspirapolvere portatile pensato, ad esempio, per briciole e pelo di animali, come indicato dalla stessa Xiaomi sul suo sito Web ufficiale. Tra l'altro, il produttore effettua altri esempi in cui il prodotto può risultare utile, ad esempio per la pulizia della tastiera o per la sabbia che potrebbe rimanere all'interno dell'automobile. Il peso è di appena 0,5 kg e le dimensioni sono compatte, la massima autonomia stimata è pari a 30 minuti e non manca un motore brushless da 88.000 giri/min.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un prodotto di questo tipo.