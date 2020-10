Xiaomi e l'assaggio della MIUI 13: il mistero è risolto dalla community

Negli ultimi giorni è trapelato online un video che sembra mostrare un "assaggio" della MIUI 13, ovvero il prossimo presunto "grande aggiornamento" per il sistema operativo montato dagli smartphone di Xiaomi. Tuttavia, vi ricordiamo che la MIUI 12 è arrivata da poco e il succitato video non ci aveva fatto una buona impressione già dall'inizio.

Infatti, nonostante sia già arrivata una conferma relativa alla praticamente ovvia esistenza della MIUI 13, è ancora troppo presto per parlare di nuove funzionalità relative a quest'ultima. Pensate che la MIUI 12 è stata lanciata solamente a maggio 2020 e sono dunque passati pochi mesi da quel momento. In ogni caso, i nostri sospetti alla fine si sono rivelati veritieri.

Infatti, stando anche a quanto riportato da PiunikaWeb e come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, in un post pubblicato sul sito ufficiale di Xiaomi dedicato alla community vengono prese le distanze dal filmato relativo al menu di accensione. Sì: proprio quello che ha fatto il giro del Web qualche giorno fa. In parole povere, la community lo ha decretato come un fake, un falso.

Gli utenti hanno infatti condotto una ricerca e sono riusciti a scoprire la presenza di due pacchetti di installazione non ufficiali. Inoltre, sempre stando alla fonte, sembra che su Telegram stiano girando delle guide per installare l'animazione. Insomma, difficile, a questo punto, che si tratti di una funzionalità ufficiale della MIUI 13.