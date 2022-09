Xiaomi Autumn Sale Round 1, ultime ore: omaggi in base alla spesa

Al netto della futura presentazione della gamma Xiaomi 12T, il popolare brand ha reso disponibili degli sconti su miriadi di prodotti. Il contesto è quello dell'iniziativa promozionale Xiaomi Autumn Sale Round 1.

Quest'ultima, che al momento in cui scriviamo è agli sgoccioli, in quanto terminerà il 28 settembre 2022 (dunque avrete a disposizione ancora relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia per poter usufruire degli sconti), propone offerte su svariate tipologie di prodotti, dagli immancabili smartphone alla categoria "Xiaomi Smart Life".

Il tutto è consultabile direttamente mediante il portale ufficiale di Xiaomi, ma in questa sede effettuiamo un rapido "riassunto" in merito alla principale promozione lanciata in questo contesto. A tal proposito, viene indicato che, per tutti gli ordini superiori a 300 euro (Xiaomi 12 Lite e Bundle esclusi) ci sono delle offerte speciali.

Più precisamente, gli ordini superiori a 300 euro vedono in omaggio un Mi Router 4A (valore di 29,99 euro), quelli superiori a 350 euro ottengono gratuitamente un Mi Ionic Hair Dryer H300 (valore di 49,99 euro) e quelli superiori a 450 euro vedono in omaggio un Mi True Wireless Earphones 2 Pro (valore di 149,99 euro). Per il resto, ci sono diverse altre offerte che potete approfondire direttamente sul sito Web di Xiaomi.