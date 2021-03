Xiaomi avverte: in arrivo un aumento dei costi di smartphone, mancano chip

Mentre Xiaomi sorpassa ogni record di vendite, sorgono sempre più dubbi riguardo la sostenibilità del mercato smartphone: i vertici dell’azienda hanno infatti avvertito gli utenti di tutto il mondo, e in particolare i suoi clienti, che in futuro potremmo vedere un aumento dei costi degli smartphone a causa della mancanza di processori.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, è stato proprio il presidente di Xiaomi Wang Xiang ad affermare che a causa della poca offerta di chip e dell’eccessiva domanda da parte delle grandi aziende produttrici di dispositivi finali a pagarne le conseguenze potrebbero essere specialmente i clienti: “Continueremo a ottimizzare i costi dei nostri dispositivi hardware, questo è certo. Ad essere onesti, faremo del nostro meglio per offrire il miglior prezzo possibile ai consumatori. Ma in diversi casi potremmo dover trasferire parte dell'aumento dei costi al consumatore”.

Il problema riguarderebbe però non solo i processori, ma anche il resto delle componenti necessarie per produrre smartphone. Tenere costanti i prezzi di mercato dei prodotti, quindi, significherebbe ridurre i margini di profitto già alquanto bassi per Xiaomi, sebbene questo scenario comprenda anche altre aziende del settore.

Quale potrebbe essere, dunque, la soluzione? Da una parte c’è il rischio di un innalzamento dei prezzi e dunque di rendere poco accessibili anche i modelli di fascia medio-bassa, dall’altra invece qualcuno potrebbe pensare a un calo del ritmo nel settore considerato che tra la guerra tecnologica tra Cina e Stati Uniti e il COVID-19 tutto il mondo tech (e non solo) si trova limitato rispetto a diversi anni fa, sebbene i reparti ricerca e sviluppo delle compagnie lavorino continuamente per proporre dispositivi e componenti d’ultima generazione che portino innovazioni degne di nota.

In ogni caso, Xiaomi sta anche pensando al ritorno della famiglia Mi MIX per il 29 marzo 2021, data in cui non solo arriveranno Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra ma con ogni probabilità sarà possibile vedere anche uno smartphone con una rivoluzionaria fotocamera a lente liquida.