Xiaomi Back to School: il ritorno a scuola è meno amaro con gli sconti Tech

Tra non molto si ritornerà tra i banchi di scuola (tranquilli ragazzi, avete ancora un po' di tempo, ma la scadenza si avvicina) e in questo ambito non possono mancare le classiche offerte Back to School, anche da parte di Xiaomi. Queste ultime possono per certi versi rendere meno amara la fine delle vacanze, grazie agli sconti Tech attivi.

A tal proposito, l'iniziativa promozionale, che è iniziata a Ferragosto e rimarrà attiva fino alle ore 09:59 del 31 agosto 2023, dispone del motto: "Riparti alla grande con i nostri sconti". Di mezzo ci sono tra l'altro anche dei rapidi consigli per affrontare il tutto: "Studia in modo intelligente. Mantieniti in forma. Ricaricati. Goditi il tuo ritmo. Riscopri i tuoi spazi".

Ciò che interesserà di più gli studenti, però, sono proprio le offerte attive nell'ambito del portale ufficiale di Xiaomi. Infatti, in questo agosto 2023 non sono poche le possibilità promozionali proposte dal ben noto brand, a partire da uno sconto basato sulla spesa. Superando i 100 euro si ottengono 10 euro di risparmio, mentre superando i 200 euro si accede a uno sconto di 20 euro. Infine, a fronte di una spesa superiore ai 300 euro si ha un risparmio di 30 euro.

A proposito di offerte, un esempio pratico è quello relativo allo smartphone Redmi Note 12 (ma le offerte coprono un buon numero di tipologie di prodotti). In questo caso, nella giornata del 23 agosto 2023 il prezzo finale scende a 139,90 euro per il modello da 4/64GB, mentre usualmente il prezzo consigliato sarebbe di 229,90 euro. Potrebbe insomma interessarvi dare un'occhiata a quanto proposto da Xiaomi.

Comprare online ti spaventa? Ti aiuta HYPE

L'offerta che hai appena letto ti attira molto ma acquistare online ti spaventa? Credi che per acquistare online in modo sicuro ti serva una carta di credito? É il momento di aprire un conto HYPE Next. Oltre a bonifici e pagamenti immediati a costo zero, ottieni subito un bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica da spendere come vuoi e senza stress, grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Se vuoi registrarti o passare ad HYPE Next, il costo è di soli 2,90 euro al mese, clicca qui!