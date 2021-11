Xiaomi Mi Band 5 in sconto per il Black Friday di Xiaomi, per poche ore

Continua anche in giornata odierna il Black Friday 2021 di Xiaomi. Quest'oggi debutta tra gli sconti proposti dal marchio asiatico l'Mi Smart Band 5, il braccialetto per il fitness che solo per 72 ore sarà disponibile ad un prezzo davvero super.

Nella fattispecie, fino al 26 Novembre 2021 prossimo Mi Smart Band 5 potrà essere acquistato a 19,99 Euro, 20 Euro in meno rispetto ai 39,99 Euro di listino. Si tratta di un risparmio considerevole, che permette di acquistare una delle smartband più amate e complete del mercato ad un prezzo davvero molto basso.

A livello tecnico, troviamo un display dinamico con oltre 65 temi, ma soprattutto il supporto ad 11 modalità sportive (tra cui vogatore, salto della corda, yoga ed ellittica) ed una resistenza all'acqua fino a 50 metri che permette di indossarlo sia sotto la doccia che mentre si nuota.

Presente anche il monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7, con avvisi in tempo reale sulla frequenza cardiaca e sulle variazioni. E' anche possibile monitorare il sonno: il braccialetto è in grado di riconoscere la fase REM ed i "pisolini" per dividere le fasce. Per quanto riguarda la batteria, invece, vengono dichiarati 14 giorni.

La lista completa delle offerte del Black Friday Xiaomi può essere consultata direttamente attraverso la pagina dedicata.