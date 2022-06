Xiaomi Mi Band 6 e MacBook Pro con M1 Pro in offerta oggi su Amazon

Mentre continua l’offerta Amazon che regala 15 Euro, il colosso di Seattle in giornata odierna propone anche due sconti molto interessanti. Tra i protagonisti troviamo Xiaomi Mi Band 6 e MacBook Pro con M1 Pro, su cui è possibile risparmiare un'ottima somma.

Di seguito, nei dettagli, i prezzi:

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'', Tracciamento Sport, Resistente all'Acqua fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero: 32,29 Euro (44,99 Euro)

2021 Apple MacBook Pro (14", Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) - Argento: 2009 Euro (2349 Euro)

Su entrambi, la disponibilità è immediata e per lo Xiaomi Mi Band 6 la consegna è garantita già domani 23 Giugno 2022 se si effettua l’ordine entro 4 ore e 21 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Discorso diverso per il MacBook Pro da 14 pollici, per cui l’arrivo a casa è previsto per il 27 Giugno 2022 pur garantendo la disponibilità immediata. In questo caso è anche possibile scegliere il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 401,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Chiaramente, entrambi i prodotti beneficiano di tutti i vantaggi Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.