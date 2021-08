Xiaomi Mi Band 6 NFC in arrivo in Italia: apparsi in rete nuovi certificati

La smartband Xiaomi Mi Band 6 è ufficiale in Italia da fine marzo 2021 e si è confermata nuovamente come uno dei dispositivi wearable più accattivanti sul mercato, ma ora le cose potrebbero cambiare leggermente: una certificazione italiana pubblicata di recente fa pensare che il modello con NFC arriverà a breve sul nostro mercato.

Stando a quanto ripreso anche dai colleghi di Xiaomi Today, la certificazione in questione indica chiaramente come prodotto “Smart Band” e come numero di modello “XMSH16HM”, stringa che si conosce già a livello internazionale dato l’approdo sul mercato domestico di casa Xiaomi. Per chiarire ulteriormente la differenza tra i due modelli, la smart band base Mi Band 6 da noi già disponibile per l’acquisto è nota con il numero “XMSH15HM”.

Questa variante di Mi Band 6 con NFC risulta quindi certificata sia in Italia che in Europa, ma il debutto nei negozi dovrebbe avvenire proprio nel Belpaese piuttosto che in altre parti del Vecchio Continente, sebbene una data precisa non sia ancora disponibile.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, Xiaomi Mi Band 6 NFC non dovrebbe presentare alcuna differenza: si tratterà sempre dello stesso wearable con schermo AMOLED da 1,56 pollici, batteria con autonomia fino a 14 giorni con una singola carica e funzionalità tra cui 30 modalità sportive, monitoraggio della pressione sanguigna, della frequenza cardiaca, del sonno e saturimetro (misurazione dei valori SpO2). L’NFC sarà un valore aggiunto importante in quanto supporterà carte bancarie del circuito Mastercard e permetterà pagamenti rapidi semplicemente con un gesto rapido del polso.

