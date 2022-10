Xiaomi Mi Band 6 NFC in super sconto su Amazon per il weekend: il 30% in meno

In aggiunta allo sconto sul TV Samsung QLED, Amazon in giornata odierna propone uno sconto molto interessante anche su Xiaomi Mi Band 6 nella versione NFC, su cui è possibile risparmiare il 30% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli dello sconto:

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, Orologio Smart Xiaomi, Funzione Pagamento Contactless, Controllo Vocale con Alexa, Schermo AMOLED 1.56'', Resistente all'Acqua, Cinturino Antibatterico, Versione Italiana: 38,50 Euro (54,99 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, già domani 17 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 2 ore e 33 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. Come avvenuto anche in altre circostanze, è possibile anche aggiungere la protezione aggiuntiva per 2 anni a 2,09 Euro o 3 anni a 2,99 Euro spuntando la casella dedicata.

Il reso è ovviamente gratuito, e può essere effettuato secondo le tempistiche classiche previste dal programma Prime di Amazon.

Si tratta senza dubbio di uno sconto molto interessante, soprattutto se si tiene in considerazione che Band 6 costa 37,99 Euro.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti del prodotto. Dati alla mano si tratta di uno dei prezzi più bassi raggiunti dallo stesso prodotto su Amazon.