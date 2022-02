Xiaomi Mi Band 6 NFC e TV LG da 43 pollici DVB-T2 in sconto su Amazon

Nel giorno in cui Mediaworld lancia gli X-Days, Amazon rinnova le proprie promozioni ed in giornata odierna propone due sconti molto interessanti, su Xiaomi Mi Band 6 NFC ed un TV LG da 43 pollici.

Di seguito gli sconti:

Smart TV LED 4K Ultra HD 43” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Compatibile con Google Assistant e Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 352,99 Euro (449 Euro) Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, Orologio Smart Xiaomi, Funzione Pagamento Contactless, Controllo Vocale con Alexa, Schermo AMOLED 1.56'', Resistente all'Acqua, Cinturino Antibatterico, Versione Italiana: 43,99 Euro (54,99 Euro)

La promozione sullo Xiaomi Mi Smart Band 6, nella versione NFC, scadrà tra tre giorni e la consegna viene garantita proprio per lunedì 14 Febbraio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 7 ore e 53 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Per quanto riguarda il TV a marchio LG, invece, non viene indicata alcuna data di scadenza della promozione, ma Amazon nella scheda tecnica indica che è disponibile il pagamento in cinque rate mensili da 70,60 Euro al mese per cinque mesi. Chiaramente, viene anche data la possibilità di aggiungere la protezione aggiuntiva per due anni a 22,69 Euro e tre anni a 30,59 Euro.