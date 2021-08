Xiaomi Mi Band 6 in offerta su Amazon: c'è un doppio sconto

Alla Dyson Week Summer Edition di Euronics di cui abbiamo parlato su queste pagine nelle scorse ore, si aggiunge un'altra promozione molto interessante proveniente da Amazon. Il colosso di Seattle infatti propone a prezzo ridotto lo Xiaomi Mi Band 6, uno degli smartband più amati dal pubblico.

Sconto Xiaomi Mi Band 6

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'', Tracciamento Sport, Resistente all'Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero: 37,90 Euro (44,99 Euro)

Nella scheda prodotto come prezzo si vedrà 39,90 Euro, comunque più basso rispetto ai 44,99 Euro di listino. Tuttavia, è prevista una promozione che permette di risparmiare 2 Euro aggiuntivi al momento del check out: fondamentalmente si tratta di un doppio sconto a cui si può accedere direttamente da Amazon e che non sappiamo per quanto tempo sarà attivo.

Il colosso di Seattle sottolinea nella scheda tecnica che la consegna senza costi aggiuntivi è prevista entro mercoledì 11 Agosto 2021 per i clienti Prime, ma è "richiesto un tempo di consegna più elevato rispetto a quello solitamente necessario per gli articoli Prime". E' anche possibile aggiungere la garanzia extra per 2 o 3 anni da danni accidentali pagando un sovrapprezzo di 5,79 ed 8,49 Euro.