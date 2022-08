Xiaomi Mi Band 6 in offerta su Amazon: risparmio del 14% sul prezzo di listino

Dopo aver riportato lo sconto Amazon su monitor MSI, ci spostiamo verso un altro comparto che è protagonista degli sconti disponibili sul colosso di Seattle in giornata odierna. Nella fattispecie, segnaliamo una riduzione molto significativa su Xiaomi Mi Smart Band 6.

Di seguito lo sconto:

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC , Orologio Smart Xiaomi, Funzione Pagamento Contactless, Controllo Vocale con Alexa, Schermo AMOLED 1.56'', Resistente all'Acqua, Cinturino Antibatterico, Versione Italiana: 47,50 Euro (54,99 Euro)

, Orologio Smart Xiaomi, Funzione Pagamento Contactless, Controllo Vocale con Alexa, Schermo AMOLED 1.56'', Resistente all'Acqua, Cinturino Antibatterico, Versione Italiana: 47,50 Euro (54,99 Euro) Xiaomi Smart Band 6, Orologio Smart Xiaomi, Schermo AMOLED 1.56'', Monitoraggio SpO2 e Battito Cardiaco, 30 modalità di fitness, Resistente all'Acqua 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Versione Italiana: 34,53 Euro (44,99 Euro)

La consegna sulla variante NFC, senza costi aggiuntivi, è prevista per venerdì 26 Agosto 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Per quanto riguarda il modello "liscio", invece, l'arrivo a casa è previsto per mercoledì 24 Agosto 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 8 ore e 52 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Disponibile anche la protezione aggiuntiva per due o tre anni da danni accidentali al prezzo di 209 e 2,99 Euro rispettivamente. Non è chiaramente possibile scegliere il pagamento a rate a causa dell'importo troppo basso. I due prodotti beneficiano di tutti i vantaggi previsti dal Prime.