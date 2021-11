Xiaomi Mi Band 6 in offerta da Unieuro per pochi giorni, in vista del Black Friday

Nel giorno in cui Amazon festeggia il compleanno di Alexa, Unieuro lancia un'interessante promozione sullo Xiaomi Mi Smart Band 6, che viene proposto solo per pochi giorni a prezzo ridotto ed in vista del Black Friday.

Il braccialetto per il fitness della compagnia asiatica, nella fattispecie, fino al 7 Novembre 2021 prossimo può essere acquistato a 39,99 Euro, l'11% in meno rispetto ai 44,99 Euro di listino. Non si tratta della versione con NFC, in quanto non indicato esplicitamente nella scheda tecnica, ma comunque l'offerta è molto interessante e rappresenta un ottimo prezzo su uno degli smart band più apprezzati e popolari tra gli utenti.

Dotato di uno schermo da 1,56 pollici, invece, Xiaomi Mi Smart Band 6 è compatibile sia con iOS che Android e garantisce un'autonomia della batteria fino a 14 giorni con una singola carica. E' anche dotato di cardiofrequenzimetro mentre non è presente il GPS.

Unieuro propone anche lo Smile Service che propone la copertura da danni accidentali per 12 mesi al prezzo di 19,99 Euro, da aggiungere ai 39,99 Euro del prodotto. La consegna a domicilio è gratuita così come il ritiro in negozio. E' anche possibile effettuare il pagamento attraverso la cassa veloce PayPal, per effettuare la transizione in totale sicurezza