Xiaomi Mi Band 6 riceve un utilissimo aggiornamento: aggiunta la torcia!

Xiaomi Mi Smart Band 6 è disponibile sul mercato da fine aprile 2021 e nel corso degli ultimi mesi ha continuato a riscuotere un successo non indifferente tra gli utenti a caccia di fitness tracker e smartband economici ma pur sempre di qualità. Per i suoi possessori, dunque, segnaliamo la disponibilità di un aggiornamento importante.

Come ripreso da GSMArena, il colosso cinese ha rilasciato l'ultima versione firmware V1.0.4.38 per Mi Smart Band 6 con una nuova funzione decisamente interessante, ovvero la torcia. Il suo funzionamento è molto semplice e ricorda quello visto, per esempio, nel Xiaomi Mi Watch: tramite la semplice pressione del pulsante dedicato direttamente sul dispositivo, infatti, la schermata principale diventerà completamente bianca illuminando tutti i pixel, soluzione perfetta per chi ha bisogno rapidamente di luce e non ha torce o smartphone con sé.

Ormai tutti gli smartwatch – o quasi – offrono agli utenti questa funzionalità, dunque alla fine si tratta di un “adeguamento” da parte di Mi Smart Band 6 rispetto al resto dei prodotti disponibili sul mercato. Al momento della scrittura dell’articolo sembrerebbe che l’update alla versione 1.0.4.38 sia disponibile in Kuwait, Regno Unito e Repubblica Ceca, ma a breve raggiungerà anche altre parti del mondo, tra cui l’Italia: per controllare la disponibilità dell’aggiornamento in questione è sufficiente aggiornare l'app Mi Fit alla versione più recente 5.3.0 e poi verificare al suo interno se l’update firmware è pronto per il download e l’installazione.

