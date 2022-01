Xiaomi Mi Band 6 in super sconto su eBay, con questo codice sconto

Questo martedì di sconti continua con una promozione molto interessante su Xiaomi Mi Band 6, che su eBay viene proposto ad un prezzo davvero molto conveniente, grazie ad un codice sconto speciale e da utilizzare per l'occasione.

Come si può vedere sulla pagina ufficiale, Xiaomi Mi Band 6 è disponibile a 40,99 Euro se se ne acquista uno, mentre se l'acquisto riguarda due unità si scende a 38,94 Euro e per tre a 37,71 Euro l'uno.

Tuttavia, come indicato sempre nella scheda prodotto, è possibile pagarne uno a 30,99 Euro. Come? Inserendo al momento del pagamento il codice "PIT10EUROFF2022" (ovviamente senza virgolette): in questo modo si otterrà uno sconto aggiuntivo di 10 Euro che porterà il totale a 30,99 Euro. Il codice scade il 31 Dicembre 2022 ed è soggetto alle seguenti condizioni:

Codice: PIT10EUROFF2022

Valore Coupon: 10€

Spesa Minima: 20€

Utilizzi: 10 per ogni utente

Inizio: 17 gennaio 2022 ore 9:00

Fine: 31 dicembre 2022 ore 23:59

Il rivenditore in questione ha il 99% di feedback positivi ed ha già venduto più di 1400 unità dello Xiaomi Mi Smart Band 6. La consegna è gratuita e garantita tra venerdì 28 Gennaio e Lunedì 31 Gennaio 2022. Sono accettati i pagamenti con PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express.