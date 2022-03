Xiaomi Mi Band 7 in arrivo? Potrebbe avere uno schermo più grande ed il GPS

Sul web si inizia a parlare di Xiaomi Mi Band 7, la prossima generazione della linea di smartband che ormai da anni domina le classifiche grazie alle sue specifiche ed il suo prezzo. A pochi mesi dal lancio in Italia di Xiaomi Mi Band 6 NFC, emergono i primi rumor che vogliono il colosso cinese al lavoro sul settimo modelli.

Un recente teak di Magical Union riferisce che Xiaomi Mi Band 7 sarebbe già in lavorazione con il nome in codice L66 e numeri di modello M2129B1 e M2130B1. Lo schermo dovrebbe essere leggermente più grande, con risoluzione di 192x490 pixel, supporto AOD per alcuni quadranti ed una serie di nuove modalità per l’allenamento, che andranno dall’Aerobica allo Zumba.

Tra le altre funzioni, dovrebbe arrivare anche il GPS integrato (di cui si parlava già per Mi Band 6). Il leak però osserva anche che Mi Band 7 includerà anche una funzione di sveglia intelligente che sveglierà automaticamente dal sonno leggero gli utenti 30 minuti prima della sveglia predefinita vera e propria. Mi Band 7 potrebbe anche sfoggiare una nuova modalità di risparmio energetico che migliorerà ulteriormente la durata della batteria.

La presentazione potrebbe avvenire a stretto giro di orologio: lo scorso anno Mi Band 6 fu presentato a fine marzo.