Xiaomi Mi Band 7 si avvicina all'Europa: trapelano i prezzi di lancio

A poche settimane dall’annuncio ufficiale di Xiaomi Mi Band 7 in Cina, il nuovo modello di smartband made in Xiaomi potrebbe essere ormai vicina all'approdo in Europa, dopo il successo ottenuto dai precedenti modelli.

Secondo l’ultimo rapporto proveniente da SnoopyTech, Xiaomi Band 7 in Europa costerà tra i 50 ed i 60 Euro, un prezzo leggermente più alto rispetto al suo predecessore che costava 45,99 Euro ma che si può tranquillamente trovare a prezzi più bassi presso i principali rivenditori d’elettronica.

L’incremento del prezzo potrebbe essere legato al display AMOLED leggermente più grande del suo predecessore, da 1,62 pollici con risoluzione di 192x490 pixel e densità di 326ppi con 500 nits di luminosità. Presente anche la funzione always-on per il display ed uno sfondo dinamico come quello della MIUI 13. Per quanto riguarda il design, invece, è estremamente simile alla Mi Band 6, con un peso di soli 13,5 grammi. Supportate 120 modalità sportive ed il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue per tutto il giorno con avvisi se scende sotto il 90%. Ovviamente presente anche il sensore per la frequenza cardiaca e del sonno (che può distinguere la fase REM dal banale pisolino) . Completa la scheda una batteria da 180 mAh, in grado di garantire fino a 15 giorni di utilizzo con una singola carica.