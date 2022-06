Xiaomi Mi Band 7, altre novità in arrivo: il produttore lavora ad un modello Pro?

Sono passati pochi giorni dalla presentazione ufficiale di Xiaomi Mi Band 7, ma in rete emergono già ulteriori informazioni ed indiscrezioni sulle prossime mosse della società cinese per la sua smartband.

Alcuni leaker hanno individuato nell’app Mi Door Look alcuni riferimenti ad una presunta Mi Band 7 Pro. Le indicazioni sono state immediatamente condivise sul social network Weibo, come mostriamo direttamente nello screenshot presente in calce alla notizia.

Nell’immagine si vede un riferimento quanto mai esplicito ad Mi Band 7 Pro, con l’icona al lato che è identica a quella di Mi Band 7 NFC. Non è chiaro se si tratti di un segnaposto oppure se effettivamente a livello estetico questo presunto nuovo braccialetto per il fitness sarà uguale, ma è innegabile che il rumor abbia attirato le attenzioni di molti.

Alcuni hanno anche provato ad ipotizzare le possibili specifiche: si parla di uno schermo più grande, una batteria in grado di offrire un’autonomia maggiore, ed anche alcuni sensori extra. Una teoria che si è sparsa sul web parla anche dell’integrazione della connettività GPS, che farebbe sicuramente comodo a coloro che lo utilizzano per fare sport all’aperto.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor come questi in quanto non sono stati confermati in via ufficiale.