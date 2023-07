Xiaomi Mi Band 7 in offerta su Amazon al minimo storico

In questo caldo weekend di Luglio 2023, Amazon propone uno sconto molto interessato su Xiaomi Smart Band 7, il braccialetto per il fitness e per il monitoraggio del sonno che raggiunge il minimo storico sulla piattaforma americana a pochi giorni dal Prime Day 2023.

Xiaomi Smart Band 7, Schermo AMOLED 1.62’’, Monitoraggio Sonno, SpO2, Frequenza Cardiaca, VO2max, Resistenza all’Acqua 5 ATM, 110+ modalità sportive, Durata Batteria 14 giorni, Versione Italiana: 39 Euro (59,99 Euro)

La consegna, ovviamente senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 30 Luglio 2023 per coloro che ordinano entro la giornata odierna. Dati alla mano si tratta del prezzo più alto raggiunto dallo stesso braccialetto sul marketplace americano, e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio per poter godere a pieno dello sconto.

A livello tecnico, Mi Smart band 7 include un display AMOLED da 1,62 pollici a colori con ampio angolo di visione. Fronte software è garantita l’analisi professionale dell’allenamento ed il supporto ad oltre 110 modalità sportive: durante l’allenamento è possibile ottenere informazioni sulle calorie bruciate, le variazioni della frequenza cardiaca ed altro. Garantito anche il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue, mentre la batteria offre 14 giorni di autonomia.