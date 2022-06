Xiaomi Band 7 Pro esiste: lancio il 4 Luglio 2022, ma sarà un vero e proprio smartwatch

Sono passati pochi giorni dal lancio di Xiaomi Mi Band 7 in Italia, e nel frattempo in Cina il produttore ha già programmato un evento, nel corso del quale sarà annunciata la serie Xiaomi 12s, ma non solo.

Gli smartphone infatti non saranno gli unici protagonisti dell’evento, dal momento che l’azienda con un teaser ha confermato il debutto di altri due prodotti, tra cui figura il nuovo Xiaomi Band 7 Pro. L’account Weibo ufficiale Xiaomi Smart Ecosystem infatti ha rivelato che l’azienda lancerà Xiaomi Band 7 Pro in Cina il prossimo 4 Luglio 2022, appunto insieme alla nuova serie Xiaomi 12S: a riguardo proprio qualche ora fa sono arrivati i primi benchmark di Xiaomi 12S, che hanno mostrato come se la cava lo Snapdragon 8+ Gen1.

Nessuna informazione, ovviamente, sulle specifiche tecniche del fitness tracker ma nel breve video pubblicato da Xiaomi viene mostrato il design: a quanto pare non si tratterà di una smartband classica, ma di un vero e proprio smartwatch con display rettangolare che si tradurrà presumibilmente in un prezzo più elevato rispetto ad Mi Band 7 classico.

Resta da capire se sia previsto anche il lancio anche in Europa e quindi in Italia, dove la serie Mi Band è sempre stata accolta calorosamente dagli utenti.