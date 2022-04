Xiaomi Mi Band 7 è vicina: trapela la possibile data di presentazione e la scheda tecnica

Sono passate diverse settimane dalla pubblicazione degli ultimi rumor su Xiaomi Mi Band 7 e sul web continuano ad emergere indiscrezioni sulla nuova generazione delle smartband targate Xiaomi. Dal social network Weibo, nello specifico, arrivano delle indiscrezioni interessanti sulla data di presentazione.

Un noto tipster infatti ha rivelato che la smartband ha ottenuto diverse certificazioni, che lasciano presagire un reveal ormai imminente. A quanto pare, infatti, la presentazione ufficiale potrebbe avvenire già il prossimo 10 Maggio 2022, quindi qualora tale voce dovesse rivelarsi veritiera, ila presentazione ufficiale sarebbe davvero vicina. Non è chiaro se però si tratterà di un lancio globale oppure se, come avvenuto anche per altri prodotti, inizialmente sarà disponibile solo in Cina.

Mi Band 7 in precedenza è apparso anche sul sito web belga SGS-CEBEC e su Indonesia Telecom, i quali hanno suggerito diversi miglioramenti rispetto a Xiaomi Mi Band 6. A quanto pare, il braccialetto arriverà con un schermo più grande e supporterà anche la modalità always on per il display. La batteria integrata sarà invece da 250 mAh, il doppio rispetto ai 125 mAh di Xiaomi Mi Band 6.

In Italia è arrivata a metà settembre la versione NFC di Mi Band 6, che ha portato con se i pagamenti veloci.