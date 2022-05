Xiaomi Mi Band 7 è vicinissimo: trapelano in rete foto e specifiche complete

Sono passati pochi giorni da quando Xiaomi ha confermato la data di lancio di Mi Band 7 in Cina e quando mancano poco meno di 24 ore al reveal ufficiale, è trapelata in rete la scheda tecnica completa del braccialetto per il fitness della compagnia asiatica.

Direttamente dalla Cina, infatti, arrivano alcune fotografie che mostrano la versione NFC di Xiaomi Mi Smart Band 7, che a quanto pare sarà compatibile con i dispositivi basati su Android 6 e versioni successive ed iOS 10 e versioni successive.

A quanto pare, Mi Band 7 sfoggerà uno chassis resistente all’acqua fino a 5ATM, a cui si aggiunge un display AMOLED ed una batteria da 180 mAh. Xiaomi ha già confermato che il pannello sarà da 1,62 pollici su Band 7, leggermente più grande dagli 1,56 pollici dell’Mi Band 6 che aveva una batteria da 125 mAh.

In Cina, Band 7 NFC fornirà il supporto all’assistente Xiao AI, oltre che ad un’ampia gamma di quadranti. Tra le funzioni legate alla salute ed il fitness troviamo il cardiofrequenzimetro, il monitoraggio continuo della saturazione dell’ossigeno e del sonno ed oltre 100 modalità sportive. Qualora l’SpO2 dovesse scendere al di sotto del 90%, il braccialetto vibrerà per allertare gli utenti. Sempre più probabile anche ilsupporto alla connettività GPS su Mi Band 7.