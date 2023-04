Xiaomi Mi Band 8 potrà essere indossata in altro modo? Annuncio imminente

In seguito alle prime avvisaglie relative a Xiaomi Mi Band 8, è giunto il momento di tornare su quanto emerso sul Web relativamente alla prossima smartband del popolare brand. Infatti, sono state pubblicate alcune immagini che lasciano intendere un possibile nuovo modo di indossare la Mi Band.

A tal proposito, come riportato da Android Authority e Gizchina, Xiaomi si appresta ad annunciare il prodotto nella giornata del 18 aprile 2023 e il design a una prima occhiata sembrerebbe molto simile al passato. Tuttavia, la proposta della ben nota azienda si arricchirebbe questa volta di una novità non di poco conto, ovvero la possibilità di indossare la smartband in modo simile a una collana.

Ciò a cui fanno riferimento le fonti è insomma una Xiaomi che sarebbe pronta a immettere sul mercato degli accessori che consentano di sfruttare in questo modo Mi Band 8. Questo nonostante chiaramente, come ben potete immaginare, alcune delle funzionalità del dispositivo non possano funzionare correttamente in questa "modalità".

Insomma, la prossima iterazione della smartband di Xiaomi potrebbe non risultare più "limitata" solamente al polso. In ogni caso, le indiscrezioni in merito a tutto ciò sono partite per via di un'immagine pubblicata da Lei Jun sul social network cinese Weibo, ma non manca molto a quanto pare all'effettiva presentazione ufficiale (visto che la data da segnare sul calendario è quella del 18 aprile 2023). Staremo a vedere.