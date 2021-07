Xiaomi Mi Band X è in arrivo? Potrebbe avere uno schermo flessibile

A pochi mesi dalla presentazione di Xiaomi Mi Band 6, la società cinese sarebbe pronta a presentare una nuova smart band. Secondo quanto riferito da alcuni siti, Xiaomi sarebbe al lavoro su Xiaomi Mi Band X.

Si tratta di uno smartwatch con display più ampio ed uno schermo flessibile che avvolgerà tutto il polso, estendendosi fino al cinturino. L'indossabile, in questo caso, dovrebbe essere dotato di connettori magnetici al posto dei tradizionali ganci che consentono di mantenere l'orologio al suo polso.

Un post pubblicato su Weibo sostiene che il dispositivo sia già stato presentato internamente, ed in una slide trapelata si parla di un design a "360 gradi" ed uno schermo "a rullo senza cinturino". Tra gli altri dettagli chiave menzionati nella dispositiva si parla di una "fibbia del braccialetto magnetico comoda da indossare" ed il "colore Black Thermalite pieno di tecnologia".

Non si tratta di una prima assoluta, in quanto anche in precedenza si era parlato di dispositivi simili da parte di altri produttori. Huami, che produce dispositivi indossabili per il fitness e smartphone di Xiaomi, ha già da tempo lanciato un wearable simile per Amazfit, battezzato Amazfit X, caratterizzato da un display curvo touch friendly che non ha una superficie a 360 gradi.