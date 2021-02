Xiaomi Bestseller, lo smartphone Redmi 9 in offerta sotto i 100 euro

Xiaomi sta lanciando diverse offerte in questi giorni. Tra queste, spicca una promozione relativa a Redmi 9, che propone lo smartphone a un prezzo che potrebbe risultare intrigante per un certo tipo di utente.

In particolare, l'azienda cinese vende il succitato dispositivo, nella sua variante da 3/32GB, a 99,90 euro mediante il suo portale ufficiale. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, in genere il prezzo sarebbe pari a 149,90 euro, quindi siamo dinanzi a un possibile risparmio di 50 euro. Le colorazioni disponibili sono quelle Green, Grey e Purple. In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "Smart Home Sale", che rimarrà attiva fino al 28 febbraio 2021.

Per il resto, i più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che lo smartphone era già finito in offerta qualche settimana fa, ma in quel caso il prezzo era più elevato. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per coloro che necessitano di uno smartphone low cost, dato che, tra l'altro, si va a infrangere la "barriera psicologica dei 100 euro".

Dando un'occhiata alle altre promozioni relative al prodotto presenti online, abbiamo notato che né il portale ufficiale di MediaWorld né quello di Unieuro vendono questa variante dello smartphone (ma si limitano al modello da 4/64GB). Per quel che concerne, invece, i rivenditori di Amazon Italia, in questo caso il prezzo è pari a 118,80 euro.

In ogni caso, come d'altronde potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, Xiaomi indica il prodotto come "Bestseller" sul suo sito Web ufficiale.