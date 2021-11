Xiaomi Black Friday 2021: Mi Electric Scooter 3 e Pro 2 in offerta

Continua il Black Friday 2021 di Xiaomi, che da oggi 26 Novembre al 29 propone degli sconti molto interessanti anche sui monopattini elettrici Mi Electric Scooter 3 e Pro 2, che possono essere acquistati a prezzi ridotti.

Partendo da Mi Electric Scooter 3, lo sconto è di 50 Euro ed il monopattino può essere acquistato a 399,90 Euro, rispetto ai 449,90 Euro. L'Electric Scooter 3 è caratterizzato da 30 chilometri di autonomia, una velocità massima di 25 Km/h ed una potenza massima di 600W: Xiaomi inoltre ha incluso un nuovo freno a disco posteriore a due pastiglie che lo rende più stabile e sicuro. Ancora una volta, il produttore ha puntato sulla maneggevolezza ed infatti è pieghevole in tre passaggi e può essere riposto comodamente.

Come dicevamo, in sconto troviamo anche l'Mi Electric Scooter Pro 2, che viene proposto a 439,90 Euro, rispetto ai 549,90 Euro di listino. In questo caso stiamo parlando di uno scooter con 45 Km di autonomia, velocità massima di 25 Km/h, pneumatici da 8,5", potenza massimale di 600W, corpo in alluminio di grado aerospaziale e E-ABS + Freno a Disco. La piegatura è rapida ed avviene in soli tre secondi.

La lista completa delle offerte Xiaomi del Black Friday 2021.