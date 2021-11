Parte lo Xiaomi Black Friday 2021: quanti regali sugli acquisti!

Non c'è solo il Black Friday di Amazon. Oggi 19 Novembre 2021, infatti, parte anche lo Xiaomi Friday, il volantino attivo fino al 29 Novembre 2021 ed attivo sullo store ufficiale del marchio asiatico che permette di acquistare a prezzo ridotto tanti prodotti ma soprattutto permette di ottenere una serie di regali sugli acquisti effettuati.

Come si può leggere direttamente sulla pagina ufficiale dello Xiaomi Friday, in base all'importo dell'ordine si riceverà in regalo un device o accessorio. Nella fattispecie:

Gli ordini da più di 350 Euro riceveranno in omaggio Mi TV Stick (del valore di 49,99 Euro)

riceveranno in omaggio Mi TV Stick (del valore di 49,99 Euro) Gli ordini da più di 450 Euro ottengono Mi Box S (valore 69,99 Euro)

ottengono Mi Box S (valore 69,99 Euro) Gli ordini da più di 550 Euro riceveranno Redmi Buds 3 Pro (valore di 69,99 Euro)

riceveranno Redmi Buds 3 Pro (valore di 69,99 Euro) Gli ordini da più di 650 Euro ottengono Mi Watch Lite (valore 69,99 Euro)

Le promozioni in questione saranno attive fino al 29 Novembre 2021, il giorno del Cyber Monday 2021. Xiaomi non è nuova ad iniziative di questo tipo ed anche in precedenza aveva proposto degli omaggi in base agli importi degli acquisti. E' chiaro che raggiungere la soglia minima di 350 Euro non è semplice, ma sono tanti i dispositivi che hanno un prezzo uguale o maggiore a tale cifra.