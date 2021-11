Xiaomi Black Friday 2021: sconto sull'Mi Box S per DAZN e Netflix in 4K Ultra HD

Dopo aver riportato lo sconto Xiaomi su Mi Band 5, continuiamo a spulciare la lista delle promozioni proposte dal marchio cinese in vista del venerdì nero dello shopping in programma il prossimo 26 Novembre 2021.

Tra le numerose promozioni che troviamo nel volantino segnaliamo quella che permette di risparmiare 15 Euro sull'Mi Box S, che può essere acquistato a 54,99 Euro piuttosto che 69,99 Euro.

Si tratta di un set top box basato su Android che permette di installare varie applicazioni per la visione dei contenuti, come DAZN per la Serie A o Netflix per seguire le serie TV ed i contenuti proposti, tra cui figura Strappare Lungo i Bordi di Zerocalcare, che è la serie del momento.

Interessante anche notare come Mi Box S supporti anche lo streaming in 4K Ultra HD, che non è presente su DAZN ma su Netflix e Disney+ si. A livello tecnico troviamo 2 gigabyte di RAM ed 8 gigabyte di memoria interna, a cui si aggiunge il supporto al Dolby Atmos e DTS. Nella confezione gli utenti troveranno anche un telecomando vocale, che sfruttando Google Assistant permette di controllare la riproduzione di contenuti direttamente con la voce. Infine, segnaliamo anche che al suo interno è presente Chromecast di Google integrato.