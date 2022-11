Xiaomi Black Friday 2022: 32% di sconto sul robot aspirapolvere Mi Robot Vacuum-Mop P

Poco dopo aver riportato lo sconto sulla friggitrice ad aria Xiaomi, torniamo a parlare delle promozioni proposte dal marchio asiatico sul proprio store italiano, dove figura un'offerta molto interessante su un robot aspirapolvere.

Si tratta dell'Mi Robot Vacuum-Mop P, che può essere acquistato a 269,99 Euro, in calo di 130 Euro rispetto ai 399,99 Euro di listino.

Dotato di navigazione laser LDS, il robot autonomo è in grado di lavare ed aspirare in profondità e supporta tre modalità di pulizia. Xiaomi spiega che la pulizia è potente e raggiunge i 2100 Pa, e grazie ai dodici sensori integrati può rilevare con precisione gli ostacoli e le superfici. Presente anche il serbatoio dell'acqua con controllo intelligente con tre livelli di rilascio per proteggere i pavimenti in legno.

Tornando alle modalità di aspirazione, troviamo la "Modalità Aspirazione + Lavaggio", a cui si aggiunge la "Modalità Solo Aspirazione" e la "Modalità Solo Lavaggio".

Xiaomi evidenzia che l'aspirapolvere è progettato per simulare la pulizia manuale con lucidatura a doppia direzione e per lucidare a destra e sinistra in entrambe le direzioni: in questo modo si è in grado di ottenere pavimenti come nuovi con una singola passata.

Ricordiamo che è attivo il canale Telegram di Everyeye, che permette di non perdere nemmeno una delle promozioni segnalate su queste pagine.