Xiaomi Black Friday 2022: su Amazon tanti sconti su prodotti per la casa

Dopo aver parlato degli sconti del Black Friday sugli smartphone Xiaomi, torniamo a spulciare il catalogo del marchio asiatico che propone delle offerte molto interessanti anche sui prodotti per la casa come aspirapolveri e purificatori d'aria.

Offerte Xiaomi Amazon Black Friday 2022

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite , Purificatore d'Aria Smart 4 Lite, Controllo Vocale, Sensori ad Alta Precisione, Bianco, Versione Italiana: 149 Euro

, Purificatore d'Aria Smart 4 Lite, Controllo Vocale, Sensori ad Alta Precisione, Bianco, Versione Italiana: 149 Euro Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro , Purificatore d'Aria Smart 4 Pro, Controllo Vocale, Schermo Touch OLED, Generatore di Ioni Negativi, Sensori ad Alta Precisione, Versione Italiana: 269,99 Euro

, Purificatore d'Aria Smart 4 Pro, Controllo Vocale, Schermo Touch OLED, Generatore di Ioni Negativi, Sensori ad Alta Precisione, Versione Italiana: 269,99 Euro Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra + Auto-Empty Station: 599,99 Euro

+ Auto-Empty Station: 599,99 Euro Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 , Asciugacapelli, Sistema a Ioni, Corpo in Metallo Compatto, Controllo della Temperatura Smart NCT, Bianco, Versione Italiana: 55,99 Euro

, Asciugacapelli, Sistema a Ioni, Corpo in Metallo Compatto, Controllo della Temperatura Smart NCT, Bianco, Versione Italiana: 55,99 Euro Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer Versione 2022 Asciugacapelli, Asciugatura Rapida, Design Compatto e Portatile, Controllo della Temperatura Smart, Bianco, Versione Italiana: 36,99 Euro

Anche in questo caso, la consegna è garantita a stretto giro di orologio e sui prodotti più costosi è anche possibile optare per il pagamento in cinque o dodici rate mensili.

La maggior parte delle promozioni scadranno il 28 Novembre 2022, il giorno del Cyber Monday 2022. Come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro per evitare spiacevoli sorprese e di perdere gli sconti.