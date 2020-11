Xiaomi Black Friday: sconti su Mi 10T, Redmi Note 9 Pro, POCO X3 ed Mi TV

Xiaomi ha annunciato il lancio della campagna “Offerte Black Friday? Lo sanno tutti, c’è Xiaomi” che, come suggerisce il nome, proporrà un'ampia gamma di promozioni su tanti smartphone della società cinese, tra cui la famiglia Mi 10T, Redmi Note 9 ed il brand POCO.

Fino alla mezzanotte del 27 Novembre, sarà possibile acquistare lo Xiaomi Mi 10T Pro nella configurazione 8/128GB al prezzo di 499,90 Euro al posto di 599,90 Euro, mentre Mi 10 Lite passa a 249,90 Euro per il modello con 6/64GB e 349,90 Euro per la variante da 6/128GB.

In sconto troviamo anche il Redmi Note 9 Pro, che è disponibile al prezzo di 199,90 Euro per la variante da 6/64GB, mentre la variante da 6/128GB passa a 239,90 Euro.

POCO X3 NFC invece sarà disponibile a 249,90 Euro per il modello con 6/128GB, mentre la variante 6/64GB sarà in offerta sullo store ufficiale a 189,90 Euro.

Anche l'ultimo arrivato POCO M3 sarà in offerta, dal 27 Novembre, al prezzo di 129,90 Euro e 149,90 Euro per i modello da 4/64 e 4/128GB, per ventiquattro ore e fino ad esaurimento scorte.

Tra gli altri prodotti in offerta troviamo anche la Mi TV 4S nelle versioni da 55 e 43 pollici a 369,90 e 299,90 Euro.

Inoltre, a fronte di una spesa minima di 100, 200 e 300 Euro sarà possibile ottenere di sconti su 10, 20 e 30 Euro.