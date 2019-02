Xiaomi Black Shark 2: il CEO conferma l'esistenza del nuovo smartphone da gaming

Lei Jun, fondatore di Xiaomi, si è recentemente lasciato sfuggire alcune informazioni relative a Black Shark 2, successore dell'acclamato smartphone da gaming, in alcuni post pubblicati sul suo profilo ufficiale del social network cinese Weibo. Inoltre, a quanto pare, nei laboratori interni di Xiaomi c'è già un prototipo funzionante.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Gizchina, il successore di Xiaomi Black Shark dovrebbe arrivare nel corso del 2019, perlomeno stando alle parole di Lei Jun. Inoltre, il Product Director di Xiaomi ha anche affermato quanto segue: "Ieri ho visto il nuovo smartphone di Black Shark ... è molto bello". Questo significa probabilmente che la società cinese dispone già di un prototipo funzionante ed il progetto è in una fase avanzata. Potremmo quindi vedere un annuncio di Xiaomi Black Shark 2 prima di quanto si possa pensare.

Oltre a questo, Lei Jun ha anche invitato gli utenti a dare dei feedback in merito a quale strada dovrebbe prendere Black Shark nel prossimo futuro. "Quali sono le aspettative e i suggerimenti per il Black Shark? Posso girarle al team!", ha scritto il fondatore di Xiaomi su Weibo. Il post è stato ricondiviso dal CEO di Black Shark, che ha scritto quanto segue: "È troppo presto! Sono passati 9 mesi dal lancio ufficiale dello smartphone da gaming Black Shark! Il 2019 è un nuovo viaggio per il team di Black Shark". Insomma, sembra proprio che vedremo Xiaomi Black Shark 2 entro la fine dell'anno.