Xiaomi Black Shark 2: emergono online il primo video hands-on e alcune immagini

Altro giorno, altro leak. Questa volta è stato lo smartphone Xiaomi Black Shark 2 a finire al centro dell'attenzione mediatica, visto che sono trapelati online un primo video hands-on e alcune immagini. Vediamo assieme tutto quello che sappiamo sul presunto successore del fortunato dispositivo da gaming.

In particolare, stando a quanto riportato anche dai colleghi di Gizchina, Black Shark 2 dispone di logo posteriore e barre laterali illuminati RGB. Questo è quanto si vede anche nel video leaked, che potete vedere qui sopra. Purtroppo, quest'ultimo ci mostra solamente il retro dello smartphone da gaming, dove possiamo notare una dual camera posteriore, il flash LED e il sensore di impronte digitali.

Tuttavia, ci ha pensato il TENAA a venirci incontro, con la certificazione del dispositivo che ha fatto trapelare online ulteriori immagini, che potete vedere qui sotto. Queste, oltre a confermare le suddette caratteristiche, ci fanno sapere anche che il tasto d'accensione e il bilanciere per il volume fanno capolino sul lato destro, mentre su quello sinistro troviamo il carrellino della SIM e quello che probabilmente è il pulsante per attivare la Gaming Mode.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, precedenti rumor descrivono uno smartphone montante una CPU Qualcomm Snapdragon 845, 8GB di RAM, 128GB di memoria interna e un display con aspect ratio 18:9 e refresh rate 120Hz. Che il recente sito teaser messo in piedi da Xiaomi sia legato a Black Shark 2 e non alla versione Global dell'originale? Staremo a vedere.