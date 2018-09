Xiaomi Black Shark 2 è stato certificato dal TENAA: tutti i dettagli

Xiaomi Black Shark è stato uno smartphone da gaming apprezzato da critica e pubblico, come avrete sicuramente notato dalla nostra recensione. Non ci sorprende, dunque, l'esistenza del suo successore, con quest'ultimo che è appena stato certificato dal TENAA. Vediamo assieme tutti i dettagli.

Il passaggio risale allo scorso 19 settembre e non lascia trapelare troppe informazioni in merito. Tuttavia, ci conferma che si tratta di un prodotto "reale", avente numero di modello "AWM-A0". Sappiamo inoltre che il nuovo smartphone da gaming disporrà di un sensore di impronte digitali posto sul retro, affiancato da una dual camera con sviluppo verticale.

Il tasto d'accensione e quello per alzare/abbassare il volume fanno capolino sul lato destro, mentre il tasto dedicato alla modalità di boost delle prestazioni è presente su quello sinistro. Il passaggio dal TENAA conferma anche alcune caratteristiche tecniche, come la presenza del Dual SIM e di uno schermo da 5,99 pollici. Non dovrebbe mancare anche l'ampia batteria da 4000 mAh. Sotto la scocca, la configurazione hardware dovrebbe comprendere un SoC Qualcomm Snapdragon 845.

Nonostante diverse fonti parlino di Xiaomi Black Shark 2, alcuni recenti leak affermano che questa sarà solamente una variante potenziata del primo smartphone da gaming e non un vero e proprio successore. Staremo a vedere, stando ai rumor il lancio è previsto per il Q4 2018.