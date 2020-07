Xiaomi Black Shark, offerta sotto i 250 euro: smartphone da gaming low cost

In seguito allo sconto su Samsung Galaxy A71, torniamo a trattare delle offerte in campo di dispositivi mobili. In particolare, la promozione odierna riguarda lo smartphone da gaming Xiaomi Black Shark.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un dispositivo arrivato sul mercato ormai quasi due anni fa, dato che la nostra recensione di Xiaomi Black Shark risale ad agosto 2018. Nel frattempo, di acqua sotto i ponti ne è passata, visto che siamo già arrivati a Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro. Perché, dunque, prendiamo in considerazione questo dispositivo? Be, semplicemente perché stiamo pur sempre parlando di uno smartphone da gaming con processore Qualcomm Snapdragon 845, che può ancora dire la sua per quanto riguarda le esigenze di una determinata tipologia di utente.

Questo soprattutto considerando il prezzo di 249 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Si tratta di un'offerta interessante da un certo punto di vista, considerando il fatto che spesso è molto difficile trovare dispositivi da gaming in questa fascia. In ogni caso, consigliamo l'acquisto solamente agli utenti esperti, ovvero agli appassionati che conoscono bene il mondo Android oppure a chi non dispone di uno smartphone primario prestante e ne vuole uno secondario solamente per il gaming. Infatti, va approfondita la questione della presenza della banda 20 (che serve per sfruttare la rete LTE con alcuni operatori italiani, non è chiaro se i rivenditori propongano Black Shark con questa banda) e dei servizi Google (sembrerebbero esserci nella versione venduta dai rivenditori di Amazon, ma informatevi per bene se siete interessati).