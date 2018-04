Xiaomi Black Shark: lo smartphone da gaming si fa vedere nel primo video hands on

Il nuovo smartphone da gaming di Xiaomi, Black Shark, sarà probabilmente annunciato nella giornata di domani, ma oggi è emerso online il primo video hands-on, dalla durata di pochi secondi. A differenza dei precedenti leak, ora possiamo vedere anche la parte anteriore del dispositivo.

Nel video si nota la scritta "Black Shark" presente nella parte superiore dello smartphone, con un'interessante logo "S" posto al centro. Possiamo, inoltre, vedere una dual cam con flash LED sul retro. Tuttavia, il video potrebbe anche mostrare un prototipo non definitivo.

Ricordiamo che l'immagine teaser ufficiale trapelata qualche giorno fa conferma la presenza sotto la scocca di una CPU Qualcomm Snapdragon 845, mentre gli altri rumor parlano di un display da 5.99 pollici con risoluzione FHD+ e aspect ratio 18:9, 6/8GB di RAM, 32GB di memoria interna e Android Oreo 8.0. Non manca anche un presunto "passaggio" su GeekBench, con Black Shark che avrebbe totalizzato 2452 punti in single-core e 8452 punti in multi-core. L'annuncio del il dispositivo dovrebbe avvenire tra poche ore: il 13 aprile.

Non ci resta che attendere qualche ora per saperne di più, vi consigliamo di rimanere sintonizzati su queste pagine. Nel frattempo, qui sotto potete vedere anche un'immagine trapelata in precedenza del retro del dispositivo.