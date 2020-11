Xiaomi a breve produrrà quattro tecnologie per migliorare i suoi prodotti: quali sono

Forse spinta anche dagli ottimi risultati raggiunti sul mercato smartphone in tutto il mondo, dove attualmente risulta persino sopra Apple, stando a rumor recenti Xiaomi sarebbe prossima ad avviare la produzione di massa di quattro nuove tecnologie che potrebbero rendere i loro smartphone ancora più competitivi e innovativi.

Le indiscrezioni in questione sono state diffuse da DigitalChatStation tramite il social cinese Weibo e fanno pensare che l’azienda del Dragone sia davvero all’opera su queste tecnologie: fotocamera on-screen, ricarica rapida da 200W, smartphone pieghevoli interni e display 2K. Mentre le prime tre sono nuovissime per Xiaomi, anche se in realtà sul mercato si sono già visti alcuni esempi come la tecnologia fast charging a 200W prodotta da Huawei, l’ultima in realtà ci sarebbe persino del 2016 e Xiaomi avrebbe deciso di lavorarci solo ora per lanciare qualche modello con schermo dalla risoluzione 2K sul mercato cinese.

Se questa indiscrezione fosse vera, l’azienda potrebbe dunque lanciare anche uno smartphone foldable nel 2021 con meccanismo di piegatura interno, rilanciando magari la serie Mi MIX in cui sono apparsi prodotti tanto innovativi come il famoso – ma ormai abbandonato – Mi MIX Alpha con “schermo surround”. Per ora, però, invitiamo tutti voi a prendere tali voci con le pinze.

Nel mentre, Xiaomi ha annunciato ufficialmente che rimuoverà il 60% di plastica dalle sue confezioni per ridurre i rifiuti generati dal packaging dei prodotti venduti, ma ha anche assicurato tutti gli appassionati del marchio che non toglierà caricabatterie, auricolari, cavo USB-C e persino una custodia dalla confezione, lanciando così una frecciatina ad Apple.