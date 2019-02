Xiaomi brevetta lo smartphone con 'display avvolgente'

Xiaomi ha ottenuto una nuova approvazione da parte del WIPO (World International Property Office). Il brevetto è intitolato "smartphone a schermo intero con 4 bordi avvolgenti" ed è pieno zeppo di schemi e illustrazioni che mostrano un interessante e innovativo modo di pensare lo smartphone.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Let's Go Digital e come potete vedere nelle immagini presenti in calce alla news, il leak rivela un dispositivo con una doppia fotocamera posteriore e un flash LED sul retro e con un sensore di impronte digitali in-display davanti. Tuttavia, sembra venire a mancare la fotocamera per i selfie, nemmeno attraverso l'ormai famoso foro. Insomma, la società cinese potrebbe aver deciso di eliminare completamente il sensore anteriore.

Mentre lo schermo senza cornici, come quello di Lenovo Z5 Pro, è diventato essenzialmente una realtà, uno smartphone con 4 lati curvi senza fotocamera frontale potrebbe essere molto interessante nel contesto del mercato attuale. Infatti, una certa tipologia d'utenza preferisce un display senza bordi piuttosto che un selfie phone.

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni sullo smartphone. Restate sintonizzati su queste pagine, non mancheremo sicuramente di tenervi informati in merito.

Voi che ne pensate? Vi piacerebbe che Xiaomi sperimentasse in tal senso? Fatecelo sapere nei commenti!