Xiaomi brevetta smartphone con custodia per auricolari wireless incorporata

Dopo lo smartphone con singola fotocamera gigante e “schermo surround”, ora Xiaomi ha brevettato un altro telefono unico nel suo genere che funziona anche da custodia e base di ricarica per auricolari true wireless. Una soluzione comoda e innovativa che potrebbe rendere felici moltissimi utenti.

Le immagini giungono, come sempre, da LetsGoDigital: in esse si vede uno smartphone con uno schermo dai bordi sottili e senza alcun tasto fisico oltre a quelli laterali per accensione e regolazione del volume.

Xiaomi ha registrato questo modello con due descrizioni: “Mobile Phone” (dunque senza un nome ufficiale da prototipo), usato principalmente per comunicazione, gaming, riproduzione di brani musicali; e “Earphone”, data la presenza di due buchi nella parte superiore dello smartphone dove vanno inseriti gli auricolari wireless, che andranno sviluppati secondo le esigenze del telefono.

Gli auricolari hanno un design cilindrico e ricordano il modello Xiaomi Mi True, ma la loro unicità consiste nella possibilità di muovere gli speaker per inserire le cuffiette nei loro slot (quando sono in orizzontale) o per appoggiarle nel padiglione auricolare (quando sono in verticale). Oltre a queste informazioni non risultano esserne disponibili altre.

Il brevetto è stato depositato da Beijing Xiaomi Mobile Software in Cina, ma l’azienda avrebbe anche registrato ulteriori dati al The Hague International Design System a inizio anno, per poi essere pubblicati nel The Hague Bulletin il 24 luglio 2020. Ovviamente però non è detto che questa idea diventi realtà, anche perché sono già stati evidenziati dei possibili problemi con le componenti da utilizzare, le dimensioni del telefono e l’igiene degli auricolari e dello smartphone/custodia.